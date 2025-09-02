Военнослужещи участват в гасенето на пожара в Рила

Пореден ден продължават усилията на военнослужещи от 3-и механизиран батальон от състава на Трето бригадно командване-Благоевград за потушаването на големия горски пожар на територията на Национален парк „Рила“. Засегнатият район над с. Горно Осеново е с голяма денивелация, пресечен и е изключително трудно достъпен.

В помощ на огнеборците и днес, 2 септември, се включиха 20 военнослужещи. Ръководител на модулното формирование е лейтенант Любен Олевски.

