вторник, септември 2, 2025
Военнослужещи участват в гасенето на пожара в Рила

Редактор

Пореден ден продължават усилията на военнослужещи от 3-и механизиран батальон от състава на Трето бригадно командване-Благоевград за потушаването на големия горски пожар на територията на Национален парк „Рила“. Засегнатият район над с. Горно Осеново е с голяма денивелация, пресечен и е изключително трудно достъпен.

В помощ на огнеборците и днес, 2 септември, се включиха 20 военнослужещи. Ръководител на модулното формирование е  лейтенант Любен Олевски.

