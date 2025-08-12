Военнослужещи участват и днес в гасенето на пожари в Пирин и Община Сунгурларе

Военнослужещи от Сухопътните войски и два хеликоптера с екипажи от Военновъздушните сили (ВВС) участват в гасенето на пожари в Пирин и Община Сунгурларе и днес, 12 август.

30 военнослужещи и 8 специализирани машини от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при пожари от 42-ри механизиран батальон – Ямбол, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров, се включиха в гасенето на пожара в Община Сунгурларе. Военнослужещите са на терен и действат по задачи за потушаване и ограничаване разпространението на пожара в района на селата Славянци и Скала. На място е и командирът на 42-ри механизиран батальон подполковник Иван Иванов.

За гасене на пожара в Пирин планина се включиха и два хеликоптера „Кугар“ от 24-та авиобаза, които излетяха в 07.55 ч и в 08.49 ч. Там продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване – Благоевград. На терен са 20 военнослужещи с 4 единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк „Пирин“. За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.

