Военнослужещи се представиха достойно в многонационалното учение „Agile Spirit – 25“ в Грузия

Лекопехотен взвод от 2-ра Тунджанска механизирана бригада завърши участието си в многонационалното учение „Agile Spirit – 25“, което се проведе в района на Съвместния център за подготовка и оценяване на грузинската армия в Грузия.

Военнослужещите от 42-ри механизиран батальон на 2-ра механизирана бригада участваха в провеждането на съвместни полеви занятия на отбранителна тематика, както и в реални бойни стрелби в сформирана за целите на учението рота съвместно с формирования от въоръжените сили на Грузия и Молдова.

„Agile Spirit – 25“ се провежда от командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка съвместно с въоръжените сили на Грузия и с участието на формирования от страни-членки на НАТО и страни-партньори от 2015 г. В учението, което се проведе през тази година, участваха до 2000 военнослужещи и цивилни служители от 12 държави и военни структури.

