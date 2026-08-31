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България

Военнослужещи продължават разчистването след бедствието в Струмяни

Недялко Тенев

20 военни от 3-ти механизиран батальон помагат за отстраняването на кал, наноси, отпадъци и паднали дървета в засегнатото село

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да оказват помощ за преодоляване на последствията от бедствието в село Струмяни, област Благоевград.

На терен работят 20 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване. Действията им се ръководят от лейтенант Радослав Кръстев.

Разчистват най-тежко засегнатите райони

Военните екипи отстраняват натрупаните наноси, кал и тиня. Разчиства се също растителност, отпадъци и паднали дървета.

Усилията са насочени към възможно най-бързото преодоляване на последствията от бедствието и подпомагане на възстановяването на инфраструктурата в най-тежко засегнатите части на Струмяни.

Работата на военнослужещите на терен продължава с цел населеното място постепенно да се върне към нормалния си ритъм след нанесените щети.

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