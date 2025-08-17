неделя, август 17, 2025
Военнослужещи продължават да помагат за потушаването на пожара над с. Илинденци в Пирин

Продължават и днес, 17 август, действията за потушаването на пожара над с. Илинденци в Пирин.

Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с 4  специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци  полагат усилия за гасенето на огнищата.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да  участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

