Военнослужещи продължават да помагат за потушаването на пожара над с. Илинденци в Пирин

Продължават и днес, 17 август, действията за потушаването на пожара над с. Илинденци в Пирин.

Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с 4 специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

