вторник, август 19, 2025
Военнослужещи от Сухопътните войски оказват помощ за гасене на пожари в областите Велико Търново и Благоевград

Военнослужещи от Сухопътните войски отново оказват помощ при погасяването на пожарите в областите Велико Търново и Благоевград и днес, 18 август. 21 военнослужещи с 6 единици техника от 59-ти батальон за ядрена, химическа и биологическа защита и екология – Горна Оряховица под ръководството на майор Димитър Лякимов и лейтенант Борислав Бориславов участват в овладяването на пожара край град Дебелец, Област Велико Търново.

Група от 20 военнослужещи от Трето бригадно командване Благоевград за пореден ден участва в гасенето на пожара в Пирин планина.

Действията на военнослужещите са в координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

