Военнослужещи от Сухопътните войски и днес участват в гасенето на пожара в Рила

Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, продължава трети ден дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново, на територията на Национален парк „Рила“. В помощ на огнеборците и горските служители днес, 31 август, участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

