неделя, август 31, 2025
Военнослужещи от Сухопътните войски и днес участват в гасенето на пожара в Рила

Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, продължава трети ден дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново, на територията на Национален парк „Рила“. В помощ на огнеборците и горските служители днес, 31 август, участват 20  военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

МВР изведе от пътя над 150 опасни и рискови шофьори в рамките на специализирани полицейски операции през уикенда

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“

Министрите по заетостта и социалната политика набелязаха мерки за справедлива трудова мобилност в ЕС

