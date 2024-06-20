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Военнослужещи от Националния военен университет унищожиха невзривен боеприпас, намерен в град Русе

Редактор

Специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски“ обезвреди днес, 20 юни, силно корозирал артилерийски снаряд.

Боеприпасът е намерен вчера при дренажни дейности на река Дунав в Русе.

На място военнослужещите са установили, че артилерийският снаряд е с дължина 190 мм и диаметър 76 мм. Той е бил транспортиран и унищожен извън населеното място, при спазване на всички мерки за безопасност.

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