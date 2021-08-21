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Военнослужещи и Националния военен университет обезвредиха невзривени боеприпаси

Недялко Тенев

Военнослужещи от Сухопътните войски извършиха разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривен боеприпас, открит днес, 21 август, при ремонтни дейности във вилна зона край град Севлиево.

Боеприпасът, 122 мм снаряд, е унищожен на безопасно място извън града от специализиран екип от военно формирование 34200 – Шумен.

55 милиметров снаряд, открит в близост до град Тутракан, област Силистра бе извозен и унищожен на полигон „Дивдядово“ от военнослужещи от Националния военен университет – Велико Търново.

Военнослужещите са действали на основание отправени искания на главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков.

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