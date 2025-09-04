Военнослужещи и хеликоптер участват в гасенето на пожара в Рила

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили и военнослужещи от Трето Бригадно командване – Благоевград от Сухопътните войски участват в гасенето на пожара в Рила и днес, 4 септември.

Хеликоптерът е излетял в 8.49 ч, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново, Община Симитли. От 7.15 ч на терен действат и 20 военнослужещи от Сухопътните войски с 4 броя техника, с ръководител на модула лейтенант Християн Дончев.

Включването на военнослужещите за пореден ден в погасяването на огъня в Национален парк „Рила“ е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

