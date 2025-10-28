Военнослужещи демонстрираха умения и отборен дух по време на Празник на военните спортни клубове

Днес чрез спорта и военно приложните дейности показваме как се възпитават качества като дисциплина, отборен дух, чест и родолюбие.

Това е безценно, особено в днешно време. С тези думи заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, председател на Управителния съвет на Националната военна спортна федерация, даде началото на Спортен празник и демонстрация на способности на въоръжените сили. Той се проведе днес, 28 октомври, в Пловдив.

Генерал-лейтенант Кънев подчерта, че събитието има за цел да покаже част от военното оборудване и способности, да презентира спорта в армията и да отвори нови хоризонти за младите хора чрез среща на професионализма и отдадеността на българските военнослужещи.

В рамките на спортния празник се проведоха полуфиналните и финалните срещи от Държавния военен шампионат по футбол на малки врати за жени.

Спортни умения в различни дисциплини демонстрираха Военнослужещи от военните спортни клубове от формированията в Пловдив от състава на Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС) и Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

Над 120 ученици от Пловдив, Карлово, Сопот, Хисаря, Ямбол, Казанлък, Габрово, Трявна, Вършец, Георги Дамяново, Брезово, разпределени в 25 отбора, участваха в спортния мини турнир „Приятели на Българската армия“.

Като част от представянето на професията „военнослужещ“ присъстващите имаха възможност да наблюдават демонстрации на способности при изпълнението на различни задачи. Показана бе техника, въоръжение и екипировка. Проявяващите интерес към служба в Българската армия имаха възможност да се консултират на място за възможностите, условията и начините за кандидатстване.

Facebook

Twitter



Shares