Военноморските сили продължават да изпълняват задачи по разузнаване и унищожаване на безпилотни летателни апарати

Военнослужещите от Военноморските сили изпълниха нови 6 задачи по разузнаване и унищожаване на безпилотни летателни апарати и обекти, открити в българските акваториални води и на морския бряг на 2 септември.

Специализирани екипи от Военноморска база – Бургас бяха активирани по три сигнала за дронове, забелязани във водите на Черно море – в районите на Маслен нос, на нос Колокита и на около 9 морски мили срещу моста на град Бургас, срещу Поморийския риф. След разузнаване и идентифициране на обектите като безпилотни летателни апарати, те бяха унищожени на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност. Екип от базата реагира и във връзка с открити части от неидентифициран военен дрон на плажната ивица в град Поморие.

Военнослужещите от Военноморска база – Варна изпълниха две задачи по разузнаване и идентифициране на обекти. Открити на морския бряг в района на нос Калиакра разузнавателен дрон и на плажната ивица на село Топола, община Добрич неидентифициран конусовиден предмет бяха транспортирани до района на базата.

Специализираните екипи действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.