Военноисторическа възстановка ще пресъздаде славната битка при Сливница

Военноисторическа възстановка ще пресъздаде битката при Сливница по време на Сръбско-българската война през 1885 г.

Тя ще се състои на 16 ноември от 11.00 ч. в района на Учебен полигон „Сливница“. Достъпът е свободен за всички граждани, които желаят да съпреживеят славното историческо събитие.

Възстановката се организира от Национално дружество „Традиция“ с подкрепата на Министерството на отбраната. Тя е едно от поредицата събития, с които тази година се отбелязват 140 г. от Сръбско-българската война.

Една от най-мащабните битки в историята на България ще бъде пресъздадена в рамките на един час от стотици членове на НД „Традиция“, с помощта на логистична група от Сухопътните войски. Реалистично ще бъдат представени основни моменти от героичните сражения, които се водят в района на Сливница на 5, 6 и 7 ноември 1885 г., и триумфалната победа на Българската армия.

Съхраняването и развитието на националната идентичност и памет е един от приоритетите на Министерството на отбраната в областта на военно-патриотичното възпитание. Част от усилията в тази посока е и оказаната подкрепа за реализацията на историческата възстановка „140 г. от битката при Сливница“.

