Военни хеликоптери и военнослужещи гасят големия пожар край Дунавци

Два хеликоптера от авиобаза Крумово и 24 военнослужещи със специализирана техника участват в борбата с огъня в община Гурково

Военнослужещи и техника от Военновъздушните сили и Сухопътните войски продължават участието си в гасенето на големия пожар край село Дунавци, община Гурково, област Стара Загора.

Рано тази сутрин към района на пожара са изпратени два военни хеликоптера от 24-та авиобаза – Крумово. Машините са излетели съответно в 07:49 ч. и 08:03 ч., за да подпомогнат действията по овладяване на огнената стихия от въздуха.

В операцията на терен участват и 24 военнослужещи от Втора Тунджанска механизирана бригада. Те са се включили в гасенето още в 06:00 часа с шест единици специална техника.

Действията на военнослужещите на място се ръководят от старши лейтенант Ангел Ангелов.