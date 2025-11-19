Военната академия „Г. С. Раковски“ организира Тържествена кръгла маса „140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“

Тържествена кръгла маса на тема ,,140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“ ще се проведе на 20 ноември в аула „Раковски“ на Военната академия ,,Георги Стойков Раковски“.

Дискусията е организирана с подкрепата на министъра на отбраната Атанас Запрянов и е заключителното събитие от честванията на 140 години от Съединението и героичната му защита в Сръбско-българската война от 1885 г.

Кръглата маса има за цел да представи последните достижения на историческата наука за Съединението и Сръбско-българската война и да даде възможност на участниците да представят своята гледна точка по различни аспекти от драматичните събития през 1885 г. С приветствие към форума ще се обърне академик Георги Марков, доайен на българската историческа наука и член на Съвета на настоятелите на Военна академия.

Първата панелна сесия е на тема: „Сръбско-българската война. Дипломация и военни действия“ с модератор проф. д.н. Петър Стоянович. Втората – „Княз Александър I и Сръбско-българската война“ с модератор проф. д.н. Веселин Янчев.

На форума ще бъдат представени книгите „Три погледа към Съединението“ с автори проф. д.н. Милко Палангурски, Институт за исторически изследвания (ИИИ) при БАН; проф. д.н. Веселин Янчев, ИФ – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д.н. Петър Стоянович, ИИИ при БАН и „Съединението. Дипломатическата битка за Съединението“ с автор доц. д-р Алека Стрезова, ИИИ при БАН.

Тържествената кръгла маса ще бъде закрита с прожекция на филма на Информационния център на Министерството на отбраната „Войната на капитаните“, със сценарист проф. д.н. Димитър Недялков от Военната академия „Г. С. Раковски“.

