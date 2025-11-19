сряда, ноември 19, 2025
Последни:
България

Военната академия „Г. С. Раковски“ организира Тържествена кръгла маса „140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“

Редактор

Тържествена кръгла маса на тема ,,140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“ ще се проведе на 20 ноември в аула „Раковски“ на Военната академия ,,Георги Стойков Раковски“.

Дискусията е организирана с подкрепата на министъра на отбраната Атанас Запрянов и е заключителното събитие от честванията на 140 години от Съединението и героичната му защита в Сръбско-българската война от 1885 г.

Кръглата маса има за цел да представи последните достижения на историческата наука за Съединението и Сръбско-българската война и да даде възможност на участниците да представят своята гледна точка по различни аспекти от драматичните събития през 1885 г. С приветствие към форума ще се обърне академик Георги Марков, доайен на българската историческа наука и член на Съвета на настоятелите на Военна академия.

Първата панелна сесия е на тема: „Сръбско-българската война. Дипломация и военни действия“ с модератор проф. д.н. Петър Стоянович. Втората – „Княз Александър I и Сръбско-българската война“ с модератор проф. д.н. Веселин Янчев.

На форума ще бъдат представени книгите „Три погледа към Съединението“ с автори проф. д.н. Милко Палангурски, Институт за исторически изследвания (ИИИ) при БАН; проф. д.н. Веселин Янчев, ИФ – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д.н. Петър Стоянович, ИИИ при БАН и „Съединението. Дипломатическата битка за Съединението“ с автор доц. д-р Алека Стрезова, ИИИ при БАН.

Тържествената кръгла маса ще бъде закрита с прожекция на филма на Информационния център на Министерството на отбраната „Войната на капитаните“, със сценарист проф. д.н. Димитър Недялков от Военната академия „Г. С. Раковски“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Правителството одобри доклада от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Редактор

Държавният глава удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен д-р Инго-Ендрик Ланкау

Редактор

Нови 40 специализанти ще получават финансов стимул по проекта на МЗ

Редактор

Pin It on Pinterest