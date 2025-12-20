Военна клетва положиха 83-ма военнослужещи

83-ма новоназначени военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) положиха военна клетва в Пловдив в присъствието на своите командири, колеги, близки и роднини.

Тържественият ритуал се проведе ден след завършването на първия модул от тяхното обучение – началната военна подготовка.

„От този момент нататък вие ставате част от семейството на Специалните сили – семейството на най-елитните бойци, в което много хора искат да бъдат, но малцина са поканени. Уважавайте колегите и командирите си, защото те ще бъдат до вас и на тях ще разчитате в трудните моменти“, обърна се командирът на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков към новоназначените военнослужещи. По време на церемонията той обяви края на подготовката в СКСО за 2025 г. и награди военнослужещи, които са се отличили през изминалата година в своята служба.

Facebook

Twitter



Shares