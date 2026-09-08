Военен хеликоптер Cougar втори ден гаси пожара в Национален парк „Централен Балкан“

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово се включи в борбата с огъня над село Антон

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово втори пореден ден участва в гасенето на големия пожар в Национален парк „Централен Балкан“, над село Антон.

В операцията е включен военен хеликоптер AS 532 AL Cougar, който е излетял от авиобазата в 07:30 часа.

Машината извършва гасене на пожара от въздуха, подпомагайки действията на наземните екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Участието на военния хеликоптер продължава и днес заради необходимостта от овладяване на огъня в труднодостъпните части на Национален парк „Централен Балкан“.