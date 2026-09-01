„Водопад – Герме бунар“ е обявен за нова защитена територия

Природната забележителност се намира край село Желъдово в община Джебел и обхваща площ от малко над един декар

Природната забележителност „Водопад – Герме бунар“ е обявена за нова защитена територия със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя попада в категорията „природна забележителност“.

Защитената територия се намира в землището на село Желъдово, община Джебел, област Кърджали, и е с площ от 1,017 декара.

„Водопад – Герме бунар“ се отличава с характерни скални образувания и прилежащите към тях територии. Целта на новия защитен статут е да бъде съхранен естественият облик на водопада и пейзажът около него.

Строги ограничения за опазване на водопада

В границите на природната забележителност се забраняват дейности, които могат да доведат до увреждане или унищожаване на природния обект.

Сред ограниченията са къртенето, копаенето и драскането по скалите, промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, както и извършването на строителство и прокарването на нови пътища.

Забранени са също търсенето, проучването и добивът на подземни богатства, риболовът, ловуването, използването на огнестрелни оръжия и експлозиви. Не се допуска отсичане и чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя и замърсяване на района с отпадъци.

Новата защитена територия е обявена в сътрудничество със заинтересованите държавни институции, местната власт и гражданите.

Предстои заповедта за обявяването на природната забележителност „Водопад – Герме бунар“ да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.