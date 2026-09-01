Водните проби от подземните водоизточници в Струмяни отговарят на стандартите

Засиленият ежедневен мониторинг ще продължи до трайно установяване на необходимото качество на водите в засегнатите от наводненията населени места

Резултатите от лабораторните изпитвания на водните проби, взети между 27 и 30 август от подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване в община Струмяни, отговарят на стандартите по всички анализирани физико-химични показатели. Това съобщиха от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР).

Засиленият ежедневен мониторинг започна на 27 август по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заради обявеното бедствено положение след интензивните валежи и наводненията.

Пробите се изследват от Регионална лаборатория – Благоевград към Изпълнителната агенция по околна среда. Сред наблюдаваните показатели са активна реакция (рН), разтворен кислород, електропроводимост, амоний, нитрати, нитрити, перманганатна окисляемост и общ сух остатък.

Ежедневни проби от три водоизточника

Целта на засиления мониторинг е своевременно да бъде установено евентуално замърсяване или влошаване на качеството на подземните води след бедствието.

Всекидневно се вземат проби от три водовземни съоръжения, от които „ВиК“ – Благоевград има възможност да осигури водоподаване към засегнатите населени места.

Сред тях е каптираният естествен извор „Шашка река“, използван за питейно-битово водоснабдяване на селата Плоски, Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката. Наблюдават се също тръбен кладенец „Струмяни“ в село Микрево и тръбен кладенец „Каменица“ в село Каменица.

Мониторингът продължава

Официалните протоколи с резултатите от лабораторните изпитвания са предоставени на кмета на Община Струмяни, РЗИ – Благоевград и „ВиК“ – Благоевград. Резултатите се публикуват и на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Засиленият мониторинг ще продължи, докато трайно бъде установено, че качеството на водите, използвани за водоснабдяване на засегнатите от бедствието населени места, отговаря на съответните стандарти и норми.