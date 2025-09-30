Водеща чешка компания ще разкрие 30 нови работни места във връзка с доставка и поддръжка на 25 модерни влака

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов присъства на официалното подписване на договор за доставка и дългосрочна поддръжка на 25 електрически влака, които ще пристигнат в България до две години.

Събитието се проведе в рамките на Деня на чешката държавност, организиран от Посолството на Чешката република, Чешкия културен център и Столична община. На събитието присъства Н.Пр.Мирослав Томан, посланик на Чехия в България.

Договорът сключиха главният изпълнителен директор на чешката компания Škoda Group и управителят на Столично транспортно предприятие.

Освен доставката, договорът включва и 15-годишна програма за поддръжка на влаковете с възможност за удължаване. В рамките на този проект ще бъдат открити около 30 нови работни места. Проектът е свързан с въвеждане на нова техника и модернизация, както и обучение на персонала. Влаковете са от модела 7Ev в модификации RegioPanter с по четири вагона. Всеки влак ще разполага с над 300 седящи места.

Зам.-министър Барбалов коментира, че Министерството на икономиката и индустрията подкрепя стратегически партньорства, които съчетават технологични иновации с дългосрочни ползи, създаващи нови работни места.

Сътрудничеството между България и Чехия ще расте, изтъкна посланикът на Чешката република у нас от своя страна.

