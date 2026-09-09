Властта набеляза спешни мерки срещу наводненията, 210 речни участъка са с нарушена проводимост

Николай Копринков събра министри, областни управители и представители на общините за координация преди есенния сезон

Общо 210 речни участъка в страната са с нарушена речна проводимост, показва анализ на Басейновите дирекции. Данните бяха представени по време на среща в Министерския съвет, посветена на превенцията срещу наводнения преди настъпването на есенния сезон.

Срещата беше проведена от началника на кабинета на министър-председателя Николай Копринков. В нея участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и вътрешният министър Иван Демерджиев.

В разговорите се включиха още всички областни управители, ръководството на Националното сдружение на общините в Република България и представители на отговорните държавни органи.

Растителност е установена в 168 речни участъка

Според анализа на Басейновите дирекции от общо 210 проблемни речни участъка в 168 е установена храстова и дървесна растителност.

В част от речните корита има натрупани наноси, пясък и баластра. В 3% от обследваните места са установени едновременно растителност и замърсяване с битови отпадъци.

Констатациите налагат координирани действия между държавните и местните власти, които да ограничат риска от евентуални наводнения през предстоящия есенен сезон.

Подготвят краткосрочни и дългосрочни мерки

Предвидените действия ще бъдат разделени на две основни групи. Краткосрочните мерки трябва да бъдат изпълнени непосредствено преди есента и ще бъдат насочени към най-неотложните проблеми.

Паралелно с това ще се работи и по дългосрочни решения. Сред обсъжданите възможности са законодателни промени, които да предоставят по-ефективни механизми на местната власт за изпълнение на задълженията по поддържането на речните легла.

По време на срещата беше поставен акцент и върху ролята на областните управители. Те трябва да подпомагат координацията между кметовете и отговорните институции както при превантивните дейности, така и при възникване на наводнения.