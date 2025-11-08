събота, ноември 8, 2025
Последни:
България

Вицепрезидентът: Загуби ли рафинерията в Бургас, България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Редактор

Рафинерията е структуро-определящо предприятие, със значение не само за България, а и за целия регион.

Хиляди хора работят там. Трябва да има сигурност на доставките, за да може да се запази капацитетът за преработване и производство на петролни продукти. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос за съдбата на „Лукойл“ в България. Йотова участва в Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ в отбелязването на 1160 години от покръстването на българския народ.

Вицепрезидентът посочи, че българското правителство е загубило време за реакцията си на тази ситуация. „Тепърва предстои да видим как ще работят гласуваните рекордно бързо законови промени, с който се увеличават правомощията на особения управител. Защо беше необходима тази спешност, при положение че това е въпрос, който трябва да се обмисли добре и изисква не само парламентарен, но и национален консенсус“, подчерта Илияна Йотова.

„Вчера чухме един лозунг от г-н Борисов, че дори сме надстроили германската система от 2022 г. Наскоро канцлерът Мерц обаче каза, че ще се удължи държавното управление на тяхната рафинерия до 2026 г., но не става дума нито за продажба, нито за национализация“, заяви вицепрезидентът.

Интересно от мрежата

Вижте още

Вицепремиерът Зафиров даде старт на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност

Редактор

Радев: Самоувереността на управляващите е измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а негодуванието сред българите расте

Редактор

Министър Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба „Военна полиция”

Редактор

Pin It on Pinterest