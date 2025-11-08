Вицепрезидентът: Загуби ли рафинерията в Бургас, България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Рафинерията е структуро-определящо предприятие, със значение не само за България, а и за целия регион.

Хиляди хора работят там. Трябва да има сигурност на доставките, за да може да се запази капацитетът за преработване и производство на петролни продукти. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос за съдбата на „Лукойл“ в България. Йотова участва в Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ в отбелязването на 1160 години от покръстването на българския народ.

Вицепрезидентът посочи, че българското правителство е загубило време за реакцията си на тази ситуация. „Тепърва предстои да видим как ще работят гласуваните рекордно бързо законови промени, с който се увеличават правомощията на особения управител. Защо беше необходима тази спешност, при положение че това е въпрос, който трябва да се обмисли добре и изисква не само парламентарен, но и национален консенсус“, подчерта Илияна Йотова.

„Вчера чухме един лозунг от г-н Борисов, че дори сме надстроили германската система от 2022 г. Наскоро канцлерът Мерц обаче каза, че ще се удължи държавното управление на тяхната рафинерия до 2026 г., но не става дума нито за продажба, нито за национализация“, заяви вицепрезидентът.

