Вицепрезидентът Йотова ще участва в Национален археологически резерват „Деултум – Дебелт“ в отбелязването на 1160 години от покръстването на българския народ

На 8 ноември, събота, от 11.30 часа в Национален археологически резерват „Деултум – Дебелт“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 1160 години от покръстването на българския народ. Тържествен молебен ще бъде отслужен в откритата средновековна църква на територията на металургичния комбинат „Промет Стиил“ ЕАД.

Територията на Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ е свързана с разпространението на християнството по българските земи. В разкритата средновековна църква е открит първи оловен печат на княз Борис I.

Facebook

Twitter



Shares