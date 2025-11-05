Вицепрезидентът Йотова ще открие в град Левски скулптурна композиция на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев

На 6 ноември, четвъртък, вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде в град Левски, където ще участва в откриването на скулптурната композиция „Земляците“, която представя актьорите Георги Парцалев и Григор Вачков и писателя Дончо Цончев. Инициативата е под патронажа на вицепрезидента. Церемонията по откриването е от 15.00 часа на площад „Свобода“. По-рано Илияна Йотова ще разговаря с кмета на Левски Любка Александрова и с близки на тримата творци.

