Вицепрезидентът Йотова ще открие в Българската академия на науките научен форум, посветен на 1160 години от покръстването на българите, 1170 години от глаголицата, 1140 години от успението на св. Методий
На 24 септември, сряда, от 10.00 часа в Българската академия на науките (зала „Проф. Марин Дринов“) вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие научен форум, посветен на 1160 години от покръстването на българския народ, 1170 години от глаголицата и 1140 години от успението на св. Методий.
Събитието се организира от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Българската патриаршия, БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съвета на ректорите на висшите училища в България.
Научният форум е част от поредица от събития, посветени на паметните за България годишнини. Вицепрезидентът е патрон на честванията на 1170 години от създадената от Светите братя Кирил и Методий глаголица – първата славянска азбука.