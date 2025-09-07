Вицепрезидентът Йотова ще открие учебната година в създаденото преди 280 години от българи училище в Стар Бешенов

На 8 септември, понеделник, вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Стар Бешенов, Румъния, по покана на Съюза на банатските българи, на кмета на община Стар Бешенов и на Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий“. Йотова ще открие учебната година в най-старото създадено от българи училище в чужбина, което тази година чества 280-и юбилей.

По-късно вицепрезидентът ще бъде гост на тържествената сесия на Общинския съвет на Стар Бешенов, ще проведе среща с представители на Съюза на банатските българи в Румъния и ще посети Музея на българското малцинство.

Банатските българи са най-старата българска диаспора в Румъния. Първите българи се заселват преди близо три века, след потушаването на Чипровското въстание. Българското национално малцинство е официално признато в Румъния и има свой депутат в парламента.

