Вицепрезидентът Йотова и китайският вицепрезидент Хан Джън обсъдиха възможностите за задълбочаване на отношенията между България и Китай

Сред акцентите на разговора в китайската столица беше откриването на директна авиолиния София – Пекин

Вицепрезидентът Илияна Йотова разговаря с китайския си колега Хан Джън в Пекин. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на отношенията между България и Китай. Вицепрезидентът е в китайската столица за участие в Световната лидерска среща за жените, организирана от Китай и ООН-Жени по повод 30-годишнината на Пекинската декларация.

В разговора вицепрезидентът Йотова изтъкна значението на подписаната през 2019 г. от президентите Румен Радев и Си Дзинпин декларация, която издигна отношенията между България и Китай до ниво на стратегическо партньорство. Илияна Йотова и Хан Джън обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения във всички области от взаимен интерес.

На срещата беше посочено, че България е сред първите страни, присъединили се към инициативата „Един пояс, един път“, както и към механизма за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа.

Вицепрезидентът Йотова предаде послание от президента Румен Радев до китайския му колега Си Дзинпин да продължат преговорите за откриване на директна авиолиния София – Пекин, която да стане част от балкански маршрут. „Осъществяването на този проект ще допринесе за засилване на инвестиционния интерес от страна на Китай, както и за туризма и гражданите на двете страни“, посочи Илияна Йотова.

Хан Джън подчерта китайския интерес към българските земеделски продукти, които са екологично чисти и с високо качество. Той отбеляза и големия ръст през последните години на двустранния търговски обмен. „Китай е вторият търговски партньор на България извън Европейския съюз. Много китайски компании имат интерес да инвестират във вашата страна“, посочи китайският вицепрезидент.

От своя страна вицепрезидентът Йотова определи като позитивно развитие провеждането след петгодишно прекъсване на редовно заседание на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Илияна Йотова открои възможностите за по-засилено сътрудничество между България и Китай и в областта на чистата енергия и високите технологии.

В разговора българският вицепрезидент подчерта интензивните и дългогодишни културни и образователни връзки между двете държави.

Тема на срещата в Пекин бяха и предизвикателствата пред международната сигурност. Двамата вицепрезиденти бяха категорични, че трябва да се върне доминиращата роля на политиката за мир.

По-късно Илияна Йотова разговаря с държавния съветник Шън И-Цин, която е и председател на Общокитайската федерация на жените. Акцент на срещата беше задълбочаването на контактите между България и Китай в сферите на образованието, науката, технологиите, културата. Шън И-Цин изтъкна важната роля на вицепрезидента Йотова за задълбочаването на отношенията между двете държави и сближаването между двата народа.

Сред основните теми на разговора бяха и новите предизвикателства пред равнопоставеността между мъжете и жените – изменението на климата и цифровият напредък. Фокус в изказването на вицепрезидента на проведената вчера Световна лидерска среща за жените беше влиянието на бързото развитие на изкуствения интелект върху равенството между мъжете и жените.

