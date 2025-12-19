Вицепрезидентът: Виждам у хората голямо желание със своя глас да променят управлението в България

Не бива да превръщаме институциите в места, които работят за нечии лични интереси или против други личности, категорична е Илияна Йотова

Много е променена ситуацията в България. Виждам у хората голямо желание за промяна, със своя глас да наредят съвсем друга конфигурация на управлението в България. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Сухиндол, където беше гост на отбелязването на 55-годишнината от обявяването му за град.

„Въпреки тежкия нихилизъм, който демонстрират партиите към Конституцията, както винаги президентската институция ще извърви целия път по конституционната процедура с връчването на проучвателните мандати за съставяне на правителство, насрочването на предсрочни парламентарни избори, назначаването на служебен кабинет“, посочи Йотова. Тя подчерта, че всички парламентарно представени партии са помолили президента изборите да бъдат в края на март. Както заяви по-рано държавният глава, първият проучвателен мандат за съставянето на правителство ще бъде връчен след Нова година, заяви Йотова и припомни, че нито една от партиите в Народното събрание не е изразила позиция, че е възможно ново правителство в рамките на този парламент.

На въпрос какво следва, ако държавният глава Румен Радев не одобри евентуален състав на служебен кабинет, вицепрезидентът посочи, че това няма да бъде прецедент. Илияна Йотова изтъкна, че последните промени в Конституцията, които се отнасят до съставянето на служебно правителство, могат да доведат до блокаж на държавата. „Тези текстове бяха създадени не просто срещу президентската институция, а срещу президента Радев с цел да му бъдат ограничени правомощията. Но дори когато правиш такива зли неща, трябва да си професионалист и да предвидиш последствията, от които изходът е труден“, заяви вицепрезидентът. Тя каза, че някои от парламентарно представените партии вече имат желание да се върнат старите текстове в Конституцията. „Много се надявам, че всички са осъзнали грешката си и отговорността пред българските граждани. Не бива да превръщаме институциите в места, които работят за нечии лични интереси или против други личности. Това никога не е довело до добър резултат“, подчерта Илияна Йотова.

Facebook

Twitter



Shares