Вицепрезидентът в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език

Илияна Йотова награди участници в организирания под нейния патронаж от Българското национално радио конкурс за деца и младежи от българската диаспора в Украйна и Молдова

България е във всеки дом, където се чува българска реч и мислите са на български. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към отличените участници в организирания от Българското национално радио конкурс за деца и младежи от българската диаспора в Украйна и Молдова. Инициативата се провежда под патронажа на вицепрезидента с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Участниците в конкурса писаха за българска историческа личност, с която биха искали да се срещнат, и за българско стихотворение, което им вдъхва надежда и сила.

„С вашите есета ни показвате, че сте научили най-важния урок – силата е в паметта, в нея са уроците и решенията на много от днешните трудности, просто трябва да искаме и да умеем да ги прочетем“, посочи Йотова в приветствието си.

Голямата награда вицепрезидентът връчи на 17-годишната Ксения Дечева от Молдова. Тя е преживяла лична трагедия, от която се е спасила благодарение на Вапцаровото стихотворение „Вяра“. „Огромна сила се таи вътре в човека, доказва го и Ксения. Най-тъмно е точно преди зазоряване, когато своята мощ набират вярата и надеждата, които ни дават сили да продължим, както пише тя“, посочи Илияна Йотова.

В приветствието си вицепрезидентът изтъкна високата грамотност на участниците в конкурса, прекрасния български книжовен език, широките познания по българска история и литература. Тя благодари за всеотдайността на учителите в българските училища зад граница, на родителите, на бабите и дядовците, които възпитават децата да знаят своя род и език, „както повелява българската традиция, завещана ни от Паисий Хилендарски“. „Възпитават ги, че родината не е само географско понятие, а нещо отвъд това – тя е в нашите сърца, в нашата памет и мечти, както пише Рената от Украйна“, каза Илияна Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че през творбите на участниците в конкурса преминава най-здравата нишка – чувството, че българската история е част от тяхната памет и от личната им история. Тя призова повече хора да прочетат отличените творби, за да почерпят от тяхната мъдрост. Есетата ще бъдат популяризирани в ефира на БНР.

„Вие давате съвременен прочит на историята, разсъждавате с критичен поглед за общочовешки ценности с прозрения като на вече пораснали хора – за свободата, която не е подарък, а отговорност, както пише Арина от Молдова. За честта, родолюбието и стремежа към справедливостта, които са сила, те са пътят напред, както пише Димитър от Украйна. За силата и смелостта да защитиш по-слабия, да се противопоставиш на неправдите дори с риск да бъдеш неразбран, както пише Максим от Украйна. За свободата на смелото сърце, за вечната победа, въпреки всичко, на доброто над злото, както пише Мария от Украйна“, заяви Йотова. Даря и Ростислав от Украйна пишат в своите творби за силата на майчината любов, за топлината и уюта на родния дом, за крилете, които ни дават нашите родители. Евгения, също от Украйна, е убедена колко е важно да има водачи като цар Симеон Велики, които създават, а не рушат, и колко по-могъща е силата на книгата от силата на меча. Вицепрезидентът изпрати послание за мир и спокойни дни за българската общност в Украйна.

Илияна Йотова благодари на Българското национално радио за родолюбивата инициатива и на всички, които я подкрепят. „Вярвам, че и в общата ни инициатива с БНР, Българската телеграфна агенция и Българската национална телевизия „14 века България“ ще успеем да привлечем и много от нашите сънародници в чужбина“, посочи тя.

Церемонията по награждаването, съпътствана с организиран от БНР концерт, се проведе в новооткрития филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – наследник на създадения през 2004 г. Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“. Вицепрезидентът подчерта, че благодарение на двете страни България и Молдова трансформацията на университета е факт. Идеята за това Йотова обсъжда с молдовските власти още при първото си посещение като вицепрезидент в Тараклия през 2017 г. Трансформацията ще даде повече възможности за обучение на младите хора в района. Над 70% от населението в Тараклия е с български произход, районът е известен като столицата на българите в Молдова.

