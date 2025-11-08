Вицепрезидентът участва в Национален археологически резерват „Деултум – Дебелт“ в отбелязването на 1160-годишнината от покръстването

Всяка педя от тази земя е история, която трябва да познаваме добре, да учим нейните уроци и да ги предаваме на тези след нас, за да има България бъдеще.

Историята е най-ценният източник на самочувствието, че сме българи. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на отбелязването в Национален археологически резерват „Деултум – Дебелт“ на 1160 години от приемането на християнството от българския народ.

Територията на Националния археологически резерват „Деултум – Дебелт“ е свързана с разпространението на християнството по българските земи. В разкритата средновековна църква е открит първи оловен печат на княз Борис I.

В приветствието си вицепрезидентът изтъкна революционното дело на княз Борис I. „В 9 век един владетел със своята прозорливост и визионерство избира пътя на своята държава, приемайки християнството. Той знае, че една държава не трябва да бъде велика само по територия, но и по дух, и приема гонените Кирило-Методиеви ученици“, посочи Илияна Йотова. Тя подчерта, че княз Борис е прозрял най-важното – няма как да е стабилна държавата, ако в нея всеки има свои вярвания и свой език. „Няма нищо по-обединяващо от силата на вярата, духовността и книжовността“, отбеляза вицепрезидентът.

Йотова заяви, че огромната културна мощ на българската държава тогава се разпростира далеч извън нейните географски граници и предопределя развитието на други държави и народи. „България създава третата християнска цивилизация – славянската“, посочи вицепрезидентът.

В приветствието си Йотова подчерта, че българският народ има много поводи за гордост със своята славна история и богата култура. „Няма друга държава в света, която да пази името си от своето създаване – България носи това име от 681 г. България е родена от буквите, писмеността, книжнината, духа“, заяви вицепрезидентът.

Илияна Йотова подари на Общинския исторически музей в Средец двата сборника, посветени на проведените от президентската институция Международни форуми за кирилицата.

