Вицепрезидентът ще открие 24-ия Международен етнокултурен фестивал в населения основно с българи Тараклийски район в Молдова

Илияна Йотова ще награди отличените участници в организирания от Българското национално радио конкурс за есе за ученици и студенти от българската диаспора в Украйна и Молдова

На 19 и 20 септември вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Тараклия, Молдова. На 19 септември Йотова ще бъде официален гост на тържествена церемония по награждаване на отличените в организирания от Българското национално радио конкурс за есе за ученици и студенти от българската диаспора в Украйна и Молдова. Инициативата се провежда под патронажа на вицепрезидента с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Участниците в конкурса писаха за българска историческа личност, с която биха искали да се срещнат, и за българско стихотворение, което им вдъхва надежда и сила.

По-късно Илияна Йотова ще проведе среща с ръководството на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на новооткрития негов филиал в град Тараклия. Филиалът е наследник на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“. Трансформацията отваря повече възможности за обучение и привличане с различни специалности на млади хора. Идеята за филиала е още от първото посещение в Молдова на Илияна Йотова като вицепрезидент през 2017 г.

На 20 септември по покана на председателя на район Тараклия Йотова ще открие 24-ия Международен етнокултурен фестивал „Многообразие в единството“. Фестивалът представя традициите, бита и културата на различните етноси, които живеят в Република Молдова. В район Тараклия над 70% от населението е от български произход, българската общност е с над 200-годишна история.

Facebook

Twitter



Shares