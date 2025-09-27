Вицепрезидентът: По-важни са въпросите пред България, а не какво мисли г-н Борисов за президентската институция

Не мога да проследя всички емоционални изблици на г-н Борисов.

За мен е много по-важно да имаме сериозна дискусия за това, което предстои пред България. Не е изпълнено нито едно от гръмките обещания на правителството и парламентарното мнозинство за плавното преминаване към еврото. Сякаш колкото са повече органите за контрол и увеличените им правомощия, толкова по-трудно се овладява процесът по покачване на цените. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Маджарово, помолена да коментира изказванията на Бойко Борисов срещу президента Румен Радев.

Репликите към президентската институция показват ясно, че се води кампания срещу нас в контекста на предстоящите само след година президентски избори, посочи Йотова. „12 години Борисов водеше война с всички политически партии, такъв ще бъде стилът му и сега“, заяви вицепрезидентът. Йотова подчерта, че по-важни са въпросите пред България, а не какво мисли Борисов за президентската институция.

„Изключително важно е къде е България и във външнополитически план. Ние се отказваме да участваме във взимането на решенията на световната сцена. Не е достатъчно само да повтаряме опорките, а да отстояваме своите позиции, да бъдем и говорител на интересите на тази част на Европа“, посочи Илияна Йотова.

Вицепрезидентът отбеляза, че е очаквала да чуе от българския премиер в речта му пред ООН как Европа ще върне лидерските си позиции, как ще бъде уважаваният партньор по отношение на икономиката и решаването на големите конфликти. „За мен като европеец е изключително унизително, когато Европа липсва в преговорите за войната в Украйна“, заяви Йотова.

По въпроса с министрите, които отказват да участват в делегации, водени от държавния глава Румен Радев при посещенията му в чужбина, вицепрезидентът посочи, че тези „очевидно не са за поста, който заемат“. „След безпрецедентната атака на г-н Борисов срещу собствения му министър-председател по въпроса с безводието, днес той нанесе втори удар срещу Министерски съвет. Нека да назове имената на министрите, които отказват да участват в делегациите на президента. Тези министри или ги е страх от Борисов, или работят срещу интересите на България“, заяви Илияна Йотова.

