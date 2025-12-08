Вицепрезидентът откри в Националната библиотека научна конференция за глаголицата

По инициатива на Илияна Йотова в библиотеката могат да бъдат разгледани мулажни копия на Рилските глаголически листове – единствените запазени в България оригинални документи с глаголически букви

Вицепрезидентът Илияна Йотова откри в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ двудневната Национална научна конференция с международно участие „Азбуки, памет, приемственост“. Събитието е част от събитията под надслов „Година на глаголицата“ и се провежда под патронажа на вицепрезидента.

Вицепрезидентът благодари на Националната библиотека за активното сътрудничество в отбелязването на 1170 години на глаголицата. Тя подчерта поредицата от дейности, които библиотеката организира във връзка с годишнината, като я определи като действащ духовен институт вече 147 години.

„Благодарение на глаголицата нашият старобългарски говор се превръща в основа за грамотността на целия славянски свят, а с това прекроява цялата културна карта на Европа. От нея произлиза кирилицата – третата азбука в Европейския съюз“, подчерта в приветствието си Йотова. Тя изтъкна, че книжовността е в основата на българската национална идентичност. „Хилядолетните букви, езикът и православната вяра са люлката на нашата държава – една от най-древните в Европа“, заяви вицепрезидентът.

Илияна Йотова представи пред участниците в конференцията предстоящия през март догодина трети Международен форум за кирилицата „Духовното наследство и оръжията на културата в дигиталния век“, който се организира по нейна инициатива. Тя благодари за подкрепата на Националната библиотека, на български институции, на Българската православна църква, на обществените медии.

На конференцията бяха представени изработените по инициатива на вицепрезидента мулажни копия на Рилските глаголически листове, които ще могат да бъдат разгледани в Националната библиотека до края на декември. Това са единствените запазени в България оригинални документи с глаголически букви и се съхраняват в Рилския манастир.

