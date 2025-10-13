Вицепрезидентът на Световна лидерска среща за жените: Дигиталният напредък не трябва да се превръща в нова бариера пред правата на човека

Илияна Йотова представи на световен форум в Пекин напредъка на България в политиките за равенство между мъжете и жените

Да превърнем иновациите в съюзник, а не в нова бариера пред правата на човека. Не може да допуснем жените да плащаме невидимата цена на дигиталния напредък. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в изказването си на Световната лидерска среща за жените, която се провежда в Пекин с над 800 участници от цял свят.

Форумът „Споделено бъдеще: Нов и ускорен процес за всестранно развитие на жените“, открит от китайския президента Си Дзинпин, се организира от Китай заедно с ООН-Жени и е по повод приетите от 189 правителства преди 30 години Пекинска декларация за правата на жените и Платформа за действие. Световната лидерска среща се провежда и в юбилейната 80-а година за Организацията на обединените нации.

„Преди 30 години светът даде обещание към всяко момиче и всяка жена, че човешките ѝ права ще бъдат защитени. Пекинската платформа остана нашият морален компас, който ни напомня, че равенството между мъжете и жените е държавна отговорност и двигател за развитие“, посочи вицепрезидентът. Приетите през 1995 г. Декларация от Пекин и Платформа за действие са в основата на редица документи в световен мащаб за правата на жените.

В изказването си Илияна Йотова подчерта, че въпреки видимия напредък все още е широко разтворена ножицата в икономическото развитие на мъжете и жените. „Не е победено насилието срещу момичета и жени. Моята държава провежда трайна политика, която се стреми непрекъснато да подобрява, в борбата с насилието над жени, която е ключов елемент в Пекинската платформа“, изтъкна вицепрезидентът.

На форума на високо равнище Илияна Йотова представи напредъка на България в политиките, свързани с равенството между мъжете и жените. „Разликата в заетостта между мъжете и жените е под средната за Европейския съюз – 7,3% при 10,2% за ЕС. Намалява, макар и плавно, разликата в заплащането, което е около средния за Европейския съюз процент от 12,7“, посочи вицепрезидентът. Тя отбеляза високия процент на жените специалисти в сферата на информационните и комуникационните технологии – близо 30 на сто при 19% за ЕС. „България е добър пример по отношение на жените на ръководни позиции в различни сфери, включително и в ръководните държавни органи“, заяви Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че като съавтор на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН България бележи значителен напредък в интегрирането в националната политика на принципите на програмата „Жени, мир и сигурност“. Тя даде пример с високия процент на жени в дипломатическата служба – 50%, като 40% са на ръководни длъжности. Илияна Йотова подчерта, че от 1996 г. до днес България е имала 6 жени на поста министър на външните работи.

В изказването си вицепрезидентът постави фокус върху развитието на изкуствения интелект, което ще засегне жените. „Изкуственият интелект може да бъде ускорител на равенството, но оставен без контрол, може и да увеличи неравенствата“, изтъкна Йотова. Вицепрезидентът посочи, че женският труд вече е прекроен в редица сфери. „В интериорния дизайн например системи за секунди предлагат десетки решения и обезценяват авторството. В графичния и уеб дизайн машините обезценяват човешкия труд и правят заетостта несигурна. В администрацията автоматизирани „работници“ поемат редица функции. В обслужването и грижата чатботове са отпред, а сложните случаи и стресът се стоварват върху професионалистите, предимно жени“, заяви Илияна Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че жените са най-засегнати от развитието на технологиите, особено при липса на преквалификация, която обаче изисква инвестиция от работодателите. „Машините не се нуждаят от почивка, не се грижат за деца и възрастни родители след работно време, не се разболяват, не раждат деца“, посочи Йотова. Вицепрезидентът беше категорична, че развитието на технологиите се определя от хората. Тя изтъкна, че жените трябва да имат задължително място в разработването на алгоритмите. „Длъжни сме да защитим авторството и достойното заплащане чрез правило, залегнало в регулациите на Европейския съюз – човекът остава в центъра. Да ограничим онлайн насилието и злоупотребите чрез бързи процедури, специализирани звена за защита и реална отговорност на платформите. Да осигурим умения и сигурност на доходите – в професиите, които са най-застрашени да се предлага задължителна преквалификация“, заяви Илияна Йотова.

Вицепрезидентът призова да се използва продуктивното от изкуствения интелект, „като пестим от време за изпълнението на тромави технически задачи, което да се връща към хората като по-високи заплати и по-кратка седмица, гъвкаво работно време — без да се отнемат трудови права“.

