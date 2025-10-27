Вицепрезидентът към участниците в конкурс за малък бизнес: С вашите идеи правите света по-добър

Илияна Йотова за поредна година беше гост на Годишните награди „Големите малки“ на медийна платформа „24 часа“

С вашите идеи променяте света към по-добро. Когато решаваш да се занимаваш с предприемачество, означава, че искаш да променяш света около теб. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към отличените в ежегодния конкурс за успешен малък бизнес „Големите малки“, организиран от медийна платформа „24 часа“.

„Първо се ражда мечтата, после прераства във визия, с която заразявате и други хора, поставяте си цел и всичко това се превръща в мисия“, посочи в приветствието си вицепрезидентът. „Всеки ден посвещавате на тази мисия и сте удовлетворени, а това не е никак малко в днешния мърморещ свят“, заяви Йотова.

Вицепрезидентът изтъкна сериозната вече 11-годишна биография на конкурса „Големите малки“. „Малко инициативи оцеляват толкова години. Често имат съдбата на бенгалския огън – припламват, изгасват и не оставят нищо след себе си. Инициативата на „24 часа“ продължава, защото създава общност на хора с мечти, които правят всичко възможно, за да ги реализират“, подчерта Илияна Йотова.

Вицепрезидентът връчи отличие в категория „Социално предприемачество“ на Добролетие ЕООД – фирма, която изкупува употребявани помощни средства за хора с увреждания, ремонтира ги и ги предлага на достъпна цена и с гаранция.

Facebook

Twitter



Shares