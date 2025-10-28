Вицепрезидентът Илияна Йотова ще представи сборника „Азбука. Език. Идентичност“

На 29 октомври, сряда, от 11.00 часа в Гербовата зала на президентската институция вицепрезидентът Илияна Йотова ще представи официално сборника „Азбука. Език. Идентичност“. Изданието съдържа докладите от втория Международен форум за кирилицата, проведен през 2024 г. по инициатива на вицепрезидента и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тогава в София и Пловдив над 30 известни учени слависти от 11 държави заедно със свои български колеги дискутираха значението на славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят, както и ключовата роля на България за създаването на третата християнска цивилизация – славянската.

Официалното представяне на сборника, на което ще присъстват част от авторите на научните доклади от България, както и посланици на родните държави на чуждестранните участници, е по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

