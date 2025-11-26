сряда, ноември 26, 2025
Вицепрезидентът: Бюджетът за 2026 г. ще бъде приет без  диалог и с безпрецедентно арогантно отношение на властта

Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог, без управляващите да се вслушат в експертните мнения и предложения. Арогантно е отношението на властта не само към политическите опоненти, но и към бизнеса, социалните партньори, гражданското общество. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

Вицепрезидентът подчерта, че с диалог и желание бюджетът е можело да изглежда по друг начин. „Не вярвам в мантрата, че това е единственият възможен бюджет. Можеха например да се намерят по-добри формули, за да не убиваме малкия и средния бизнес“, подчерта Йотова.

Тя изтъкна безпрецедентно съкратени срокове за приемане на бюджета. „Очевидно е, че властта иска да заблуди българските граждани и да ни постави пред свършен факт“, заяви вицепрезидентът.

Йотова определи протестите срещу бюджета като естествен резултат от поведението на управляващите. „Споделям този протест“, каза тя.

Според вицепрезидента е ясно, че дефицитът е по-голям от този, който се съобщава официално от финансовото министерство. „Това ни каза и Европейската комисия, макар и доста деликатно на този етап. Инфлацията галопира, управляващите не могат да се справят с растящите цени, трудно покриваме най-елементарните си нужди“, посочи Илияна Йотова.

„Споделям мнението на тези, които твърдят, че властта събира пари за избори. И се опитва чрез бюджета да решава въпроси като концесията на Българския спортен тотализатор или продажбата на „Лукойл“ в България. Основните въпроси са в чий джоб ще отидат средствата от концесията, кой ще купи „Лукойл“. Ще бъдем ли уведомени преди това ние, българските граждани“, заяви вицепрезидентът. Според нея стремежът е да се национализира „Лукойл“ в България през Българската банка за развитие. „Остава въпросът кой ще сложи ръка върху това структуроопределящо за България предприятие, част и от националната сигурност“, пита Илияна Йотова.

