Вицепрезидентът: Българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул е символ на българското национално единство

Преди 155 години Българската екзархия постави началото на българската държавност, заяви Илияна Йотова, която беше гост на храмовия празник на Желязната църква

Всяко посещение в „Св. Стефан“ носи светлина и особена енергия на национално самочувствие. Българският православен храм отразява българската национална идея и е символ на българското национално единство. Паметта на тези, които съградиха този величествен храм, осветява и днес със силата на вярата, с волята за свобода и независимост, с безпределна любов към българщината. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на отбелязването на храмовия празник на Българската православна църква „Св. Стефан“ в Истанбул. Празничната литургия беше възглавена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който е на мирно посещение във Вселенската патриаршия.

„В стените на този храм е вградено посланието на нашите предци „Нас ни има!“ с нашия език, писменост, вяра и култура. Послание на българския народ, който търси своето възкресение и самоуправление, послание на българската интелигенция, която иска своята духовна свобода, вяра, образование и книжнина“, подчерта в приветствието си вицепрезидентът.

Йотова припомни завета на дарителя на храма Стефан Богориди, чието име носи църквата – българи да се грижат за българската църква, българите, които са в Истанбул, техните синове. Вицепрезидентът благодари на Фондациите на българските православни църкви в Истанбул и Одрин и техния председател Димитри Йотеф, на всички наследници на българите от 19 век, посветили себе си на народното дело. Илияна Йотова подчерта значението на съхраняването на българските църкви в Истанбул и Одрин като място за паметта и пазител на вяра и идентичност, както и за бъдещето като средище на българите.

Вицепрезидентът увери, че българската държава ще продължава да подпомага с всички усилия запазването и развитието на тези български светини и ще бъде винаги до българската общност за съхранение на тази неразделна част от българското културно наследство. Специално Йотова подчерта приноса на Светия синод на Българската православна църква за отстояване на интересите на българската православна общност.

В приветствието си вицепрезидентът отбеляза 155-годишнината от учредяването на Българската екзархия, която се чества тази година. Йотова изтъкна историческата ѝ роля за изграждането на българската държавност и изрази съжаление, че паметната годишнина не е получила достойно отбелязване в България.

Вицепрезидентът поздрави присъстващите на празничната литургия в „Св. Стефан“ с Рождество Христово. „Рождество носи послание за мир, разбирателство между хората, грижа за ближния. Това послание и вярата в Бог са ни още по-необходими днес, когато светът е озарен не от светлината на чудесата и добрите дела, а от огъня на войни, конфликти, омраза и отричане“, посочи Илияна Йотова.

Вицепрезидентът цитира последните думи на св. Стефан „Боже, не им зачитай този грях“, като призова във време на трудности по-често да се замисляме върху мъдростта и любовта на неговия завет. „Да се връщаме към изконните човешки ценности – в тях винаги ще намерим сигурността и стабилността, които са ни толкова нужни“, посочи Йотова.

