Вицепремиерът Дончев: Инвеститорите се състезават за млади инженери

Темата за кадрите в индустрията е болезнена.

Делът й е 28% от БВП, далеч по-висок дори от туризма и земеделието. За този сектор обаче никой не говори, а той има огромни проблеми и основният е работната ръка. Младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България. Поради тази причина малко деца избират да учат в Професионални гимназии, малко младежи избират да учат за инженери. А в момента млад способен инженер е като трансферен футболист. Инвеститорите ще се състезават за него и ще получава добро възнаграждение. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в предаването „120 минути“ по бТВ.

По темата за инвестициите във военната индустрия той беше категоричен, че е изключително важно на територията на България да имаме капацитет и способност да произвеждаме, а не само да внасяме.

Относно Плана за възстановяване и устойчивост Дончев подчерта, че инвестиционният процес е ускорен значително. Очакваме в началото на октомври България да получи парите по второ плащане по ПВУ в размер над 620 млн. евро. „Изпълнили сме много голяма част от изискванията и за третото плащане. Задача, която е поставена на отговорните администрации, е то да бъде подадено преди края на септември. Трето плащане е над 1, 6 млрд. евро“, каза вицепремиерът и допълни, че задачата е необходимите реформи да вървят с темпове.

