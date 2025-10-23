Вицепремиерът Атанас Зафиров откри Китайско-български младежки форум, посветен на 10-ата годишнина от инициативата „Един пояс, един път“. В приветствието си към участниците във форума вицепремиерът Зафиров отбеляза, че именно младите, са призвани да изградят следващото поколение мостове – мостове на разбирателство, сътрудничество и иновации.

„В продължение на хиляди години пътят на коприната е бил символ на търговия, културен обмен и мирно съжителство. Днес, освен наследници на тази богата история, Вие сте призвани да откривате общо бъдеще. Инициативата „Един пояс, един път“ Ви дава тази възможност”, каза Зафиров.





В церемонията по откриването на форума участваха още министърът на младежта и спорта Иван Пешев, председателят на комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков и посланикът на Китай у нас Дай Цинли.



Атанас Зафиров изрази надежда форумът да бъде платформа за ползотворен диалог и обмяна на идеи.





Facebook

Twitter



Shares