Вицепремиерът Атанас Зафиров откри Китайско-български младежки форум

Вицепремиерът Атанас Зафиров откри Китайско-български младежки форум, посветен на 10-ата годишнина от инициативата „Един пояс, един път“. В приветствието си към участниците във форума вицепремиерът Зафиров отбеляза, че именно младите, са призвани да изградят следващото поколение мостове – мостове на разбирателство, сътрудничество и иновации.

„В продължение на хиляди години пътят на коприната е бил символ на търговия, културен обмен и мирно съжителство. Днес, освен наследници на тази богата история, Вие сте призвани да откривате общо бъдеще. Инициативата „Един пояс, един път“ Ви дава тази възможност”, каза Зафиров. 


В церемонията по откриването на форума участваха още министърът на младежта и спорта Иван Пешев, председателят на комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков и посланикът на Китай у нас Дай Цинли. 

Атанас Зафиров изрази надежда форумът да бъде платформа за ползотворен диалог и обмяна на идеи.

 

Размерът на вноската по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец септември 2025 г. е 0 (нула) лв.

Премиерът Желязков: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация

Информационна среща в Благоевград: България е готова за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

