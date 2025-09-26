Вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов посетиха община Брезник във връзка с безводието. В Община Брезник те проведоха среща с кмета Васил Узунов, областния управител Людмил Веселинов и народния представител Христина Георгиева. Кметът Узунов запозна вицепремиера със ситуацията в Брезник и околността и наличието на манган във водите на язовир „Красава“.

Той настоя, че за да бъде решен проблемът с режима на водата в общината е необходимо изграждането на довеждащ водопровод от язовир „Студена“, с който да бъде осигурен необходимият дебит на вода.

След срещата вицепремиерът Зафиров в качеството си на председател на Националния борд по водите и министър Иван Иванов се ангажираха да предложат и да обсъдят на заседание Министерския съвет и в коалиционен формат необходимостта за община Брезник от изграждането на довеждащ водопровод.

Днес сме в Брезник, за да се запознаем на място с проблемите и да видим каква може да е своевременната реакция на държавата, каза вицепремиерът Зафиров пред медиите. Голяма част от проблемите са наследени, те са трупани през годините, липсвало е политическа воля за тяхното решение. Време е за решения. Ние сме тук като част от това решение, добави той.

Министър Иван Иванов заяви, че община Брезник може да бъде пример, както по отношение на това как се използват средствата по така наречената общинска инвестиционна програма, така и по отношение на търсенето на нови водоизточници. Министър Иванов добави, че над 90 процента от проектите на община Брезник са за подмяна на водопроводната инфраструктура и проектите се финансират в срок и навреме.

Към момента инвестираме 2,6 млн. лв. тук в подмяна на водопроводната мрежа тук в община Брезник, като проблемът е ситуиран тук в града, обясни Иванов. По думите му основната загуба на вода е във водопроводната мрежа в града, тъй като довеждащите водопроводи в общината са подменени.

Основната задача на новото ръководство на ВиК Перник, е да оказва пълно съдействие за почистването и поддържането на тези водоизточници, защото те са ключови, добави министър Иванов.

Той припомни, че още по време на първото заседание на Националния борд по водите е докладвал, че за най-спешните проекти са необходими 3,7 млрд. лв. Иван Иванов поздрави кметът на общината и за осигуряването в обществените сгради на хидрофорни системи, така че там да няма режим на водата.

Около 30 литра в секунда са необходими, за да се излезе от водния режим, добави Иванов. По думите му, ако се вземе решение за изграждането на нов довеждащ водопровод от язовир Студена проблемът в община Брезник може да бъде решен още в рамките на следващата година.

Вицепремиерът Атанас Зафиров припомни, че Националният борд по водите е инструмент за решаване на проблемите. Бордът идентифицира проблема, намира вярното решение и го предлага на Министерски съвет или на Народното събрание, разясни той. Вицепремиерът бе категоричен, че държавата ще бъде безкомпромисна по отношение на всякакви форми на безхаберие и мърлявщина и оттук нататък всеки ще си носи отговорността за действията си.

По отношение на Плевен министър Иванов разясни, че и там в момента подобно на Брезник всички проекти се преформатират, за да могат да бъдат осигурени дейностите на ВиК дружеството.

