Вицепремиерът Александър Пулев: Целта ни е по-малко бюрокрация, по-бързи процедури и по-добра бизнес среда

МИИИ да бъде пилотна платформа за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие, каза министър Пулев

Основният ни ангажимент като правителство към бизнеса е да подобрим диалога с институциите и да създадем по-качествена и предвидима среда за правене на бизнес. Разчитаме на вашата обратна връзка и на практични, работещи предложения. Това заяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на работни срещи с представители на работодателските организации, посветени на конкретни мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса.

„Целта ни е да консолидираме предложенията, които през следващите седмици ще внесем за законодателни промени в парламента, за да ги превърнем в реално работещи решения“, подчерта Пулев .

Срещите са част от последователния процес по подготовка на административната реформа, в рамките на който вече бяха проведени координационни разговори с представители на министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и други структури. „Не искаме поредната административна реформа, която остава само на хартия, изтъкна той. „За административна реформа се говори от години. Има планове, има стратегии, виждали сме какви ли не опити в миналото. Нашата визия е да не повтаряме грешките от миналото, а да бъдем максимално практически ориентирани за да “, заяви икономическият министър.

По време на разговорите бизнесът представи конкретни предложения за облекчаване на административните процедури. Сред основните акценти са съкращаването на административните срокове, ограничаването на изискуемите документи, електронизацията на услугите, дигитализацията на процесите, въвеждането на обслужване на едно гише и възможността услугите да се получават без физическо посещение в администрацията. Обсъдена беше и необходимостта от по-добра оперативна съвместимост между държавните регистри.

„Идеята е да съберем обратната връзка от всички заинтересовани страни, да идентифицираме конкретните дефицити и да приоритизираме мерките още в началото на процеса. След това трябва да действаме последователно – с ясни срокове, конкретни законодателни промени и измерим ефект“, посочи вицепремиерът Александър Пулев.

Сред обсъжданите предложения беше и прилагането на принципа на мълчаливото съгласие като инструмент за ограничаване на административните забавяния и създаване на по-предвидима среда за бизнеса. „Искам да използвам Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията като пилотна платформа за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие. Трябва да получим обективна обратна връзка от индустрията – конкретно къде има дефицит и кои процеси могат да бъдат подобрени“, заяви още министър Пулев.

По думите му предложенията от работодателските организации ще бъдат обобщени и обработени, след което ще бъдат приоритизирани. На тази база ще бъдат предприети необходимите законодателни и административни действия, включително подготовка на конкретни предложения за разглеждане от Народното събрание през следващите седмици.

„Нашата цел е административната реформа да има реално отражение върху индустрията – да облекчим срокове, регулации и административни тежести и да създадем по-добра бизнес среда“, подчерта вицепремиерът.

Той беше категоричен, че реформата трябва да бъде оценявана не по броя на приетите документи и стратегии, а по реалния резултат за бизнеса и гражданите. „Държавата трябва да бъде партньор и двигател на икономическия растеж, а не спирачка“, заяви министър Пулев.