Вицепремиер, двама министри и представители на българската отбранителна индустрия обсъдиха проектите, предложени за финансиране по механизма SAFE

Възможностите български компании от отбранителната индустрия да участват в реализацията на проектите в сферата на отбраната, по които страната ни ще поиска финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“, бяха тема на работна среща в Министерството на отбраната днес, 26 септември.

В работната среща участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на Агенцията за обществени поръчки, на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и на предприятия от българската отбранителна индустрия. Тя цели по-тясно сътрудничество по проектите, финансирани чрез механизма SAFE, между бранша, държавни институции и научни организации, които разработват иновации в системата на сигурността и отбраната. Министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към участниците в срещата с думите, че трите министерства – на отбраната, на иновациите и растежа и на икономиката и индустрията – са отворени за работа с всички, убедени са, че е в общ интерес да си партнират с българската отбранителна индустрия, и работните срещи целят да се намерят начините за това.

Представителите на компаниите от отбранителния сектор бяха запознати с обхвата на проектите за превъоръжаване и придобиване на бойни способности, които ще бъдат предложени за финансиране по механизма SAFE. Министър Запрянов посочи, че заемът по механизма за укрепване на европейската отбранителна промишленост е при изключително благоприятни условия и е насочен към спешни и мащабни публични инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Той покани компаниите да представят своя капацитет и предложения за участие в проектите по SAFE и модернизационните проекти. Реализирането на проектите ще позволи въоръжените ни сили да изградят една част от необходимите отбранителни способности в краткосрочен план до 5 години.

