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Велислава Петрова: България може да има ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа

Недялко Тенев

Страната ни ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, която ще постави акцент върху транспортните, енергийните и дигиталните връзки

България може да играе ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в Страсбург по време на съвместно изявление с европейския комисар по разширяването Марта Кос.

Петрова приветства обявената от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен инициатива за провеждане на Регионална среща на върха за свързаност с домакин България. По думите на външния министър изборът на страната е признание за нейната роля и възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка.

Според Петрова географското положение на България е предимство, което може да бъде използвано по-пълноценно чрез развитието на транспортни, енергийни и дигитални връзки. Тя свърза инициативата и с необходимостта Европа да намалява икономическите си зависимости и да укрепва енергийната си стабилност в настоящата среда на сигурност.

България ще свързва Европа с няколко стратегически региона

Марта Кос посочи България като важна за изграждането на нови търговски, енергийни и дигитални връзки на Европа с Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток. Европейският комисар открои и значението на Коридор VIII като железопътна връзка между Адриатическо и Черно море.

По думите на Кос отделните инфраструктурни проекти трябва да бъдат обединени в по-широка европейска политика, насочена към намаляване на зависимостите и повишаване на устойчивостта на Европа.

Предстоящият форум в България трябва да събере политически лидери, представители на европейските институции, финансови организации и бизнеса. България ще работи с Европейската комисия и европейските си партньори за подготовката му.

По време на посещението си в Страсбург Велислава Петрова участва и в пленарната сесия на Европейския парламент, проведе среща с еврокомисаря по международните партньорства Йозеф Сикела и разговаря с български евродепутати.

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