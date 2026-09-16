Велислава Петрова: България може да има ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа

Страната ни ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, която ще постави акцент върху транспортните, енергийните и дигиталните връзки

България може да играе ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в Страсбург по време на съвместно изявление с европейския комисар по разширяването Марта Кос.

Петрова приветства обявената от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен инициатива за провеждане на Регионална среща на върха за свързаност с домакин България. По думите на външния министър изборът на страната е признание за нейната роля и възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка.

Според Петрова географското положение на България е предимство, което може да бъде използвано по-пълноценно чрез развитието на транспортни, енергийни и дигитални връзки. Тя свърза инициативата и с необходимостта Европа да намалява икономическите си зависимости и да укрепва енергийната си стабилност в настоящата среда на сигурност.

България ще свързва Европа с няколко стратегически региона

Марта Кос посочи България като важна за изграждането на нови търговски, енергийни и дигитални връзки на Европа с Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток. Европейският комисар открои и значението на Коридор VIII като железопътна връзка между Адриатическо и Черно море.

По думите на Кос отделните инфраструктурни проекти трябва да бъдат обединени в по-широка европейска политика, насочена към намаляване на зависимостите и повишаване на устойчивостта на Европа.

Предстоящият форум в България трябва да събере политически лидери, представители на европейските институции, финансови организации и бизнеса. България ще работи с Европейската комисия и европейските си партньори за подготовката му.

По време на посещението си в Страсбург Велислава Петрова участва и в пленарната сесия на Европейския парламент, проведе среща с еврокомисаря по международните партньорства Йозеф Сикела и разговаря с български евродепутати.