Възможностите за активизиране на двустранните икономически отношения бяха обсъдени на 18-тата сесия на Българо-китайска Междуправителствена комисия

Активизиране на търговията между България и Китай, както и възможностите за разширяване на износа от страната ни за китайския пазар бяха обсъдени по време на 18-та сесия на Българо-китайската Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в София.

Заседанието на Комисията бе съвместно председателствано от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министъра на търговията на Китайската народна република Лин Дзи.

Настоящата, осемнадесета сесия на Комисията се провежда след петгодишно прекъсване, след последната проведена през 2020 г., преди да настъпи кризата, предизвикана от пандемията COVID-19. На заседанието участие взеха още заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, представители на министерства, агенции, Национална компания индустриални зони и експерти.

В рамките на сесията бяха разгледани ключови направления на сътрудничество между България и Китай, сред които търговия и инвестиции, транспортна и комуникационна свързаност, инфраструктура, земеделие и храни, опазване на околната среда, енергетика и туризъм.

Потвърден бе стремежът към балансиране и диверсифициране на взаимната търговия чрез увеличаване на българския износ на селскостопански и хранителни стоки, етерични масла, вина и високотехнологични продукти. Подчертано бе значението на привличането на китайски инвестиции в сектори с висока добавена стойност, включително чрез представянето на индустриалните зони на България.

В своето изказване министър Дилов подчерта, че българската икономика е подкрепена от стабилна макроикономическа политика, насочена към създаването на позитивна бизнес среда, което привлича както вътрешни, така и външни инвестиции.

„Разглеждаме развитието на двустранните търговско-икономически отношения в контекста на пълноправното членство на България в Европейския съюз и Шенгенското пространство“, изтъкна Дилов.

По думите му присъединяването към Шенген през 2024 г. е укрепило доверието към икономиката ни и я е утвърдило като надежден партньор. „Предстоящото влизане в еврозоната през 2026 г. ще донесе още по-голяма макроикономическа стабилност, по-ниски транзакционни разходи и по-силен интеграционен ефект за бизнеса, а напредъкът към членство в ОИСР ще отвори достъп до най-добрите международни практики, ще насърчи инвестициите и ще ускори структурните реформи”, посочи той.

Двете страни изразиха удовлетворение от постигнатите договорености и подчертаха, че успешното провеждане на сесията поставя здрава основа за конкретни резултати в близко бъдеще, които ще задълбочат икономическото партньорство между България и Китай.

Facebook

Twitter



Shares