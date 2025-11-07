Възможност за отказ от срочен договор без неустойки при промяна в условията, предварително обявени от мобилните оператори, предвиждат приети на второ четене от НС промени в Закона за електронните съобщения

Възможност за отказ от срочен договор без неустойки при промяна в условията, предварително обявени от мобилните оператори, предвиждат приети на второ четене от Народното събрание промени в Закона за електронните съобщения.

Парламентът гласува измененията в закона, с които се осигурява пълно прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги по европейския регламент за единния пазар за цифрови услуги.

Правото на прекратяване на договора ще може да се упражнява в срок до два месеца след уведомлението, прие парламентът. Договорът ще се счита за прекратен от датата, на която уведомлението за прекратяване е получено от предприятието, реши Народното събрание.

Комисията за регулиране на съобщенията ще изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, предвиждат промените. Тя осъществява надзор върху дейността на доставчиците на посреднически услуги, а за изпълнение на задълженията си ще може да изисква информация от доставчици на услуги на информационното общество, които следва писмено да посочат коя част от предоставената информация представлява търговска тайна.

Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Промените предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Парламентът прие на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Със законопроекта, внесен от Красен Кралев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, се регламентира национален и регионален координационен механизъм за сигурността на спортните мероприятия, разписани са мерките за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия. Предвижда се с наредба Министерският съвет да регламентира изискванията за стандарти по отношение на физическата инфраструктура, техническото оборудване и съоръженията на спортните обекти. Дефинира са правото на достъп и политиката на продажба на билети; контролът на достъп до спортния обект; задълженията на посетителите на спортни мероприятия; ролята на стюардите. Определят се функциите и задълженията на Национален информационен център за сигурността на спортните мероприятия към Министерството на вътрешните работи, както и съдържанието на данни, поддържано от Единен автоматизиран регистър.

Народното събрание прие на първо и второ четене в едно заседание допълнение в Закона за автомобилните превози, с което отпада задължението за ползване на автогари по междуселищни автобусни линии, свързващи общини с административния им център. Измененията са внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Със 180 гласа „за“, без нито един „против“ и 16 – „въздържал се“ парламентът одобри процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и за избор от Народното събрание. Мандатът на настоящия директор на БТА Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 г.

Народното събрание прие на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти и Законопроекта за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.

