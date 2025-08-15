Във ВМА бе отбелязан Денят на спасението



Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов почетоха паметта на лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци, граждани, загинали при спасяването на човешки живот.

Събитието се провежда всяка година в 12.00 часа на 15 август – Денят на спасението от Военномедицинската академия (ВМА).

Денят на спасението е създаден по инициатива на д-р Тотко Найденов, с подкрепата на институции, чийто представители днес заедно се поклониха пред саможертвата на загиналите при спасяване на човешки живот. „Днес свеждаме глави не само в знак на почит, но и с обещание, че няма да забравим нито една от тези истории, които са пример за всички нас. Те не загинаха напразно. Всеки живот, който са спасили, живее и днес. Наш дълг е да продължим тяхното дело“, каза пред присъстващите началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Пред Паметника на загиналите медицински чинове във ВМА се поклониха още заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, представители на структури от системата на отбраната и висши офицери, министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, представители на НЗОК, БЛС, БЧК, директори на болници, граждани и др.

