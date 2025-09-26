Във Вашингтон: Министър Георгиев представи ключови реформи срещу тероризма и прането на пари

Министърът на правосъдието Георги Георгиев се срещна във Вашингтон с представители на Министерството на финансите на САЩ.

Тема на разговорите с г-н Скот Рембранд от Службата за борба с финансиране на тероризма и финансови престъпления бяха напредъкът на България в борбата с изпирането на пари и съществените законодателни реформи, осъществени от правителството и парламента през изминалите шест месеца. Министър Георгиев представи трите ключови реформи на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с уредбата на тероризма, конфискация от държавата на незаконно придобито имущество и завишените санкции спрямо юридически лица, обогатили се от престъпна дейност.

„Заявих пред г-н Рембранд категоричния ангажимент на кабинета да продължим с усилията по активно прилагане на новото законодателство, което подготвихме и приехме през лятото“, заяви министър Георгиев.

Скот Рембранд е и ръководител на делегацията на САЩ в международната организация FATF (Групата за финансови действия), която включи България в „сивия списък“ през октомври 2023 г.

„Случи се заради бездействието на тогавашното правителство след като още през 2022 година бяха дадени десетки препоръки, които колегите от ПП-ДБ не са изпълнили. Това води до огромни имиджови щети за страната ни, загуби за българския бизнес и отказ на чуждестранни инвеститори да създават работни места у нас. Което пък пряко засяга възможностите млади и квалифицирани хора да имат по-добри възможности за работа в България, вместо да емигрират в чужбина. Затова след 3 години изгубено време за България полагаме усилия за по-малко от една година да наваксаме по всички задължения и така да може догодина това да бъде оценено. Докато някои хора само клеветят държавата си пред международните ни партньори, наша задача е да работим за нея като изпълняваме международните ни задължения и представяме напредъка с факти и аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес и пазара на труда“, каза Георги Георгиев.

