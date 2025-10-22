сряда, октомври 22, 2025
Външно министерство обявява конкурс за 11 стажант-аташета

Министерството на външните работи обявява конкурс за 11 стажант-аташета.

Избраните кандидати ще получат начални познания и опит в дипломатическата служба чрез обучение и стаж, ще бъдат запознати с дейностите и функциите на структурните звена в МВнР.

Стажант-аташетата ще повишават професионалната си квалификация, посредством участие в обучителен курс, организиран от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи.

Повече информация за условията за кандидатстване можете да видите ТУК.

Държавният глава изрази признателност на президента Рамафоса за решението на РЮА да отмени визите за краткосрочно пребиваване за български граждани

Ръководството на МЗХ обсъди с бранша предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Кабинетът предлага проф. Георги Тодоров за орден „Св. Св. Кирил И Методий“ – първа степен

