Външно министерство обявява конкурс за 11 стажант-аташета

Министерството на външните работи обявява конкурс за 11 стажант-аташета.

Избраните кандидати ще получат начални познания и опит в дипломатическата служба чрез обучение и стаж, ще бъдат запознати с дейностите и функциите на структурните звена в МВнР.

Стажант-аташетата ще повишават професионалната си квалификация, посредством участие в обучителен курс, организиран от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи.

Повече информация за условията за кандидатстване можете да видите ТУК.

Facebook

Twitter



Shares