Валентин Мундров: С присъединяването ни към еврозоната ще укрепим нашата икономическа независимост

Независимостта на България преди 117 години е била акт на държавническа смелост.

Днес ние сме изправени пред друг, по-различен, но не по-малко значим избор – да укрепим нашата икономическа независимост чрез присъединяването към еврозоната. Това заяви във Велико Търново министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на информационно събитие от кампанията за въвеждане на еврото.



„Виждам този процес не само в икономически измерения. Приемането на еврото е и силен тласък за цифровата трансформация на държавата. Общата европейска валута ще улесни интегрирането на България в единния цифров пазар, ще отвори нови възможности за иновации и ще създаде предвидима среда за бизнеса, инвеститорите и гражданите, подчерта Мундров.



Той акцентира, че единна валута означава и единни правила, което ангажира министерството да развива надеждна, сигурна и модерна електронна инфраструктура. „Прозрачността на финансовите операции, електронното банкиране, дигиталните плащания и киберсигурността са неразривно свързани с приемането на еврото. Тази трансформация изисква не просто технически решения, а доверие в институциите, в технологиите и доверие в европейския избор на България, каза Валентин Мундров.



Министърът поздрави кмета на Велико Търново Даниел Панов за това, че системите на ръководената от него администрация са напълно пригодени за работа с евро и добави, че малко под 2% от администрациите в страната все още не са адаптирали своите системи. От 1 октомври Министерство на електронното управление започва проверки за готовността на информационните системи в държавната и местната администрация, за да сме сигурни, че преходът към новата валута ще е плавен и сигурен, информира министър Мундров.

